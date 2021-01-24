Роскосмос принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил мечту 12-летнего Ивана Косьянова из Санкт-Петербурга увидеть, как космонавты готовятся к долговременным экспедициям на МКС. Об этом сообщили в воскресенье в Роскосмосе.

"Мечты сбываются, и вот он уже едет на поезде в Москву за космическими приключениями! Утро у Ивана и его семьи началось с поездки в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (Звездный городок, Московская область), где они встретились с летчиками-космонавтами, Героями России Валерием Токаревым и Сергеем Ревиным", - говорится в сообщении.

Космонавты провели для мальчика экскурсию по макету орбитального комплекса "Мир" и тренировку на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС". "Наш герой посетил Космоцентр, где попробовал себя в роли космонавта и летчика, выполнив стыковку со станцией в автоматическом и ручном режимах, а также совершив виртуальный полет на самолете в трудных метеорологических условиях", - рассказали в Роскосмосе.

Во второй день программы ребенок посетил музей истории космического Центра имени М. В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). Экскурсия продолжилась в цехе окончательной сборки ракеты-носителя "Протон-М". "Гости получили возможность увидеть ступени носителя по отдельности и в окончательной сборке, а также задать вопросы первому заместителю генерального директора Денису Денискину и главному конструктору Сергею Кузнецову", - отметили в госкорпорации.

Школьник посетил и Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Там он увидел образцы ракетно-космической техники, редкие архивные документы и получил возможность в интерактивном режиме совершить Лунную программу, собрав грунт для дальнейших научных исследований.

Об акции

Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года было исполнено около 8 тыс. желаний.