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Синоптики предупредили о снегопадах в Бурятии

Также специалисты не исключают появления лавин в горах на севере республики и в Каларском районе Забайкальского края

ТАСС, 24 января. Обильные снегопады пройдут в понедельник на территории Бурятии, сообщил в воскресенье Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"25 января на большей части территории снег, местами сильные снегопады. Поземка, метели, ухудшение видимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты предупреждают, что с 24 января на севере Республики Бурятия и Каларском районе Забайкальского края в горах будет лавиноопасно.

В региональном управлении МЧС просят в непогоду, при ухудшении видимости, водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах.

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РоссияБурятияЗабайкальский край
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