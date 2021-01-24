В СЖР заявили о готовности оказать помощь задержанным 23 января журналистам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Союз журналистов России (СРЖ) готов оказать юридическую помощь задержанным на несогласованных акциях протеста 23 января журналистам. Их около 40, среди них есть пострадавшие, сказал ТАСС в воскресенье глава СЖР Владимир Соловьев.

"За вчерашний день по всей стране были задержаны и пострадали около 40 журналистов, - сказал он. - Союз журналистов России продолжает следить за ситуацией, постоянно находится на связи с региональными отделениями СЖР и готов оказать коллегам юридическую помощь".

Почти у всех, добавил глава СЖР, были при себе редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде "пресса". По его словам, все позднее были отпущены.

В субботу в России прошел ряд несогласованных акций. По данным МВД, в акции в Москве приняли участие около 4 тыс. человек, из них, как сообщали в Общественной наблюдательной комиссии, порядка 600 были задержаны.