Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,96

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье достиг 0,96. В Москве показатель вырос до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в субботу, только в трех из 10 регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает единицу. Это Иркутская и Нижегородская области (1,02) и Красноярский край (1,01).

В Воронежской и Свердловской областях показатель составил ровно 1, в Ростовской - 0,99. В Санкт-Петербурге и в Подмосковье он равен 0,92, в Архангельской области - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.