Синоптики сообщили о самом холодном январе в Свердловской области за последние 15 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Январь 2021 года стал самым холодным за последние 15 лет в Свердловской области, сообщили в воскресенье в региональном департаменте информационной политики.

"В январе 2021 года устойчиво морозная погода наблюдается именно в северных районах области. В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие 10 дней составила минус 28 градусов, такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят", - процитировал департамент главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галину Шепоренко.

По ее словам, погода, установившаяся на севере региона, оценивается специалистами как аномальная, подобные крепкие и продолжительные морозы в последний раз синоптики фиксировали в 2006 году.

В департаменте также отметили, что такая морозная погода непривычна и для Екатеринбурга. Так, 23 января в уральской столице столбик термометра опускался до минус 30 градусов. По прогнозам синоптиков, возвращение экстремальных температур в феврале пока маловероятно.