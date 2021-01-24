Премьер Чехии сделал повторную прививку от коронавируса

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал в воскресенье повторную прививку от коронавируса. Вторая доза вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech была введена ему в Центральном военном госпитале в Праге. Глава кабмина, сообщивший об этом в Twitter, стал первым жителем республики, который привился первой дозой вакцины 27 декабря, начав таким образом процесс вакцинации в стране.

"Сегодня [в воскресенье] мне ввели вторую дозу вакцины [от коронавируса], - написал политик в Twitter. - Чувствую себя хорошо. Я был [для вас, жителей Чехии,] примером [не бояться вакцинации] и, наверно, способствовал тому, что, согласно результатам последних опросов населения, заинтересованность сделать прививки уже проявляют 58% жителей [Чехии], что очень хорошо".

В Чехию поступают вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna. В ближайшие три недели примерно на 20% сократятся поставки препарата от Pfizer/BioNTech. В связи с этим руководители Коммунистической партии Чехии и Моравии, на поддержку которой в парламенте опирается правительство республики, заявили о необходимости отказаться от практики исключительного приобретения для жителей страны препаратов только из стран Запада. Власти, как подчеркивают они, должны начать переговоры о покупке российских и китайских вакцин.

В Чехию, население которой составляет 10,71 млн граждан, должны поступить более 12 млн. доз пяти видов вакцины от коронавируса от западных компаний-производителей, что будет достаточным для вакцинации 6,9 млн человек. Власти рассчитывают, что в первом квартале 2021 года прививки сделают около 1,1 млн граждан, а до конца предстоящего лета - около 70% жителей страны.