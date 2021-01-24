В Гидрометцентре Крыма сообщили об усилении ветра до 20-25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с", - цитируют в ведомстве предупреждение регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. "Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта", - сообщается на сайте.

Спасатели рекомендуют воздержатся от посещения горно-лесной местности и выхода в море.