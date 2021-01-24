Спасатели предупредили о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки

НАЛЬЧИК, 24 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м объявлено 24-25 января в Кабардино-Балкарии, спасатели рекомендуют не выходить в горы в снегопад. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.

"По представленным "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным, с 18:00 мск 24 января до 18:00 мск 25 января 2021 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 000 м лавиноопасно", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, следить за изменением погоды.

22 января в АО "Курорт Эльбрус" сообщили, что курорт работает в штатном режиме - открыты все канатные дороги АО "Курорт Эльбрус" от станции "Азау" до станции "Гара-Баши". Также сообщалось, что открыты все трассы, кроме ЕР-27 "Гара-Баши" - "Мир" (новая).

Ранее курортная зона и трассы закрывались в связи с непогодой и повышенной лавиноопасностью.