Третья в ЕС вакцина от коронавируса может выйти на рынок на следующей неделе

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель надеется, что третья в Евросоюзе (ЕС) вакцина от коронавирусной инфекции получит разрешение на применение и будет выведена на рынок уже на следующей неделе. Об этом он заявил в воскресенье в интервью парижской радиостанции Europe 1 .

"Мы надеемся, что в ближайшие недели кампания во вакцинации будет идти более быстрыми темпами. И мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины", - сказал Мишель. Он не уточнил при этом название вакцины, но, по данным радиостанции Europe 1, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

"Все имеющиеся исследования указывают на то, что те вакцины, которыми мы располагаем, - эффективные. Возможно только, что степень их эффективности несколько ниже в противодействии новым вариантам коронавируса", - отметил глава Евросовета. "Фармакологические компании заверяют нас, что способны весьма быстро адаптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы вируса и сделать их оптимально эффективными против этих вариантов", - добавил он.

Мишель подчеркнул, что если раньше у населения "существовало недоверие к вакцинам, то теперь в целом существует доверие и даже сильное нетерпение получить прививку". В то же время глава Евросовета признал, что, несмотря принятые меры и созданную инфраструктуру, "будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года". "Все это зависит от тех трудностей, которые еще могут возникнуть и о которых мы сейчас просто не знаем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно задержек в поставках, глава Евросовета отметил, что ЕС "требует от компаний-производителей ведения транспарентного диалога по данному вопросу". "Мы намерены вести борьбу за то, чтобы получать четкую и ясную информацию, - сказал он. - И мы намерены заставить фармакологические компании выполнять условия контрактов". "Нам пришлось постучать кулаком по столу, чтобы заставить [компанию] Pfizer наверстать допущенное снижение поставок", - добавил Мишель.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря - начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у компании 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти две вакцины, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.