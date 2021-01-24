СЖР по Петербургу попросил МВД проверить задержания журналистов 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой провести проверку обоснованности и законности задержаний журналистов во время несогласованной акции 23 января в городе. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я обратился в ГУ МВД как председатель петербургского отделения СЖР и как председатель Комиссии по общественной безопасности Общественной палаты Петербурга с просьбой провести проверку абсолютно каждого случая [задержания журналистов], потому что вчера, по предварительным данным, задержали 16 человек из зарегистрированных и незарегистрированных СМИ, и это статистика самая высокая в РФ", - заявил он.

Шерих добавил, что у части задержанных были опознавательные признаки (в том числе специальные жилеты и нарукавники, полученные в Доме журналиста в Петербурге).

В Петербурге 23 января прошла несогласованная акция, в ходе которой, по наблюдениям корреспондента ТАСС, были задержаны несколько десятков ее участников.