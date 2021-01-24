В Пятигорске после несанкционированного митинга составили 26 протоколов

ПЯТИГОРСК, 24 января. /ТАСС/. Административные протоколы составлены в отношении 26 человек, которые участвовали в несанкционированном митинге в Пятигорске Ставропольского края в субботу, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске прошли события, которые юридически можно определить как несанкционированный митинг и попытку развязать массовые беспорядки <...> Все эти мероприятия были заранее спланированы <...> Составлено 26 административных протоколов", - написал Ворошилов в своем аккаунте в Instagram в воскресенье.

По его словам, специально подготовленные люди под видом подростков создавали чаты в Telegram, в которых "рассылались методички: как прийти на митинг, как обращаться с полицией, как удалить данные с телефона". "Выйдя на городскую площадь, ребята с самого начала получали пошаговые инструкции: что делать, что говорить и когда. И расчетливые взрослые кураторы своего результата достигли: фото и видео материалы с людьми полетели в соцсети", - написал глава города.

Он отметил, что полиция вела себя достойно. "Задерживали зачинщиков и провокаторов, которые подогревали и провоцировали участников. Точечное задержание позволило не допустить потасовок", - добавил Ворошилов.