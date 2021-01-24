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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в школах после каникул

Заместитель главы ведомства Ирина Брагина отметила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в российских школах после возобновления занятий стабильна. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

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"Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени", - отметила Брагина изданию.

Она уточнила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа, добавив, что этому способствовала массовая и своевременная вакцинация против него. Кроме того, снижению рисков передачи всех респираторных вирусов способствует ношение средств индивидуальной защиты в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу.

С 18 января школы во всех регионах России возобновили очные занятия после перехода на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса.

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РоссияПандемия COVID-19
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