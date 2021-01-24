В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в школах после каникул

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в российских школах после возобновления занятий стабильна. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью "Российской газете" , опубликованном в воскресенье.

"Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени", - отметила Брагина изданию.

Она уточнила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа, добавив, что этому способствовала массовая и своевременная вакцинация против него. Кроме того, снижению рисков передачи всех респираторных вирусов способствует ношение средств индивидуальной защиты в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу.

С 18 января школы во всех регионах России возобновили очные занятия после перехода на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса.