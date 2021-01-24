Суды в Петербурге арестовали 40 человек за участие в несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Суды в Петербурге вынесли постановления об аресте в отношении 40 человек за участие в несанкционированной акции, которая прошла в городе накануне, следует из сообщений Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел 20 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По результатам рассмотрения к административному аресту от двух до 13 суток приговорены семь человек, наложено 13 штрафов от 5 до 15 тыс. рублей.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел 25 материалов по делам, предусмотренных указанной выше статьей. Арестованы 13 человек, наложено 11 штрафов. Красногвардейский районный суд рассмотрел 23 материала по таким делам: девяти лицам назначен административный арест на семь суток, тринадцати - штрафы от 10 до 18 тыс. рублей. Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности одного человека, ему назначено наказание в виде 20 суток административного ареста. Таким образом, в общей сложности арестованы 40 человек.

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. Участников акции предупреждали о том, что она не согласована. Их задерживали сотрудники правоохранительных органов, но официальных данных о количестве задержанных пока не поступало.