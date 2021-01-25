Байден посетил вместе с семьей службу в церкви

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетил в воскресенье днем вместе с семьей церковь Святой Троицы в районе Джорджтаун в американской столице. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. Байден ранее часто посещал этот собор.

Президент в общей сложности провел на службе около получаса. На вопрос журналистов, как прошла церемония, глава государства ответил: "Прекрасно". На обратном пути в Белый дом кортеж сделал остановку около одной из кофеен, чтобы сын президента Хантер Байден смог сделать заказ навынос. Сам американский лидер при этом оставался в машине.

За время стоянки кортежа образовалась толпа из десятков человек.

Джо Байден является вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.