{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден посетил вместе с семьей службу в церкви

Джо Байден является вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетил в воскресенье днем вместе с семьей церковь Святой Троицы в районе Джорджтаун в американской столице. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. Байден ранее часто посещал этот собор.

Президент в общей сложности провел на службе около получаса. На вопрос журналистов, как прошла церемония, глава государства ответил: "Прекрасно". На обратном пути в Белый дом кортеж сделал остановку около одной из кофеен, чтобы сын президента Хантер Байден смог сделать заказ навынос. Сам американский лидер при этом оставался в машине.

За время стоянки кортежа образовалась толпа из десятков человек.

Джо Байден является вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
Мультфильм "Душа" возглавил российский кинопрокат в выходные
Мультфильм собрал 268,5 млн рублей
Читать полностью