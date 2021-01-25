В Крыму стартует образовательная программа для наставников победителей "Большой перемены"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. В Крыму 25 января стартует образовательная программа для педагогов-наставников победителей всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"Программа пройдет в два образовательных потока, участие в ней примут 420 педагогов, подготовивших победителей первого сезона "Большой перемены". В течение недели для участников каждого потока пройдут мастер-классы от партнеров конкурса, мотивационные встречи с экспертами в сфере образования и искусства, а также дискуссии клуба "Большая перемена" с участием финалистов конкурса, планирующих поступление в педагогические вузы", - говорится в сообщении.

В рамках форсайт-сессий педагоги-наставники смогут обсудить будущее "Большой перемены", а также попробовать свои силы в решении кейсовых заданий, которые были разработаны для конкурсантов первого сезона, добавили организаторы.

"Педагоги из разных регионов страны смогут обменяться профессиональным опытом и принять участие в экскурсионной, спортивной и культурной программе. 28 января состоится пленарная сессия образовательной программы "Перемены начинаются со школы", - отмечается в сообщении.

Конкурс "Большая перемена" начался 28 марта 2020 года. В проекте приняли участие более миллиона школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября 2020 в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.