Эквадор разрешил использование вакцины AstraZeneca от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному регулированию, контролю и надзору Эквадора одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

"Агентство разрешило импорт препарата "Вакцина AstraZeneca COVID-19" в количестве около 5 млн доз, что позволит привить 2,5 млн эквадорцев и сдержать процесс распространения заболевания, а также сформировать коллективный иммунитет. Прибытие этой новой вакцины станет началом конца пандемии", - сообщается на сайте ведомства.

Ранее в четверг в Эквадоре стартовала прививочная кампания против COVID-19 с использованием препарата Pfizer. Всего власти республики договорились о поставке 18 млн доз различных вакцин от коронавируса, чтобы привить порядка 60% населения.