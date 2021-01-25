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Пандемия COVID-19

Эквадор разрешил использование вакцины AstraZeneca от COVID-19

Национальное агентство по санитарному регулированию, контролю и надзору разрешило импорт препарата в количестве около 5 млн доз

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному регулированию, контролю и надзору Эквадора одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

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"Агентство разрешило импорт препарата "Вакцина AstraZeneca COVID-19" в количестве около 5 млн доз, что позволит привить 2,5 млн эквадорцев и сдержать процесс распространения заболевания, а также сформировать коллективный иммунитет. Прибытие этой новой вакцины станет началом конца пандемии", - сообщается на сайте ведомства.

Ранее в четверг в Эквадоре стартовала прививочная кампания против COVID-19 с использованием препарата Pfizer. Всего власти республики договорились о поставке 18 млн доз различных вакцин от коронавируса, чтобы привить порядка 60% населения.

Теги
ЭквадорПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Австралийский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19
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