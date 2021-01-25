Пострадавшая при пожаре сахалинская семья получит учебники и канцтовары для детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Министерство образования Сахалинской области предоставит на безвозмездной основе учебники, канцелярские товары и прочие учебные пособия для детей из семьи, пострадавшей при пожаре в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"Мы внимательно следим за судьбой ребят. В частности, уже знаем, что состоится встреча с отцом. По линии образования будут восстановлены все необходимые канцелярские товары, учебно-наглядные пособия для ребят", - рассказала министр образования островного региона Анастасия Киктева в видео, выложенном в Telegram-канале губернатора.

По информации областных властей, пострадавшая мать детей является сотрудницей подведомственного министерству учреждения по внешкольной работе. Для семьи организован сбор необходимых средств и вещей, временно предоставлена секция в общежитии министерства образования при областном центре внешкольной воспитательной работы.

В субботу утром произошел сильный пожар в двухэтажном частном доме в Южно-Сахалинске, в котором проживала многодетная семья из семи человек. В результате погибли двое детей пяти и восьми лет. Их мать с 40% ожогов госпитализировали, в реанимации находится и ее старший 21-летний сын. Еще один сын, которому 14 лет, и пятилетняя дочь получили отравление угарным газом и проходят лечение в детской областной больнице.

По данным правительства региона, пострадавшей семье из областного бюджета будет выделена единовременная выплата в сумме 1 млн рублей, городские власти возьмут на себя расходы по погребению погибших детей. Следователи после гибели в пожаре детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарнотехническая. Предварительная причина возгорания - взрыв электрического котла.