Во Франции разработали специальную противовирусную маску для спортсменов

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Министерство спорта Франции и Минздрав республики завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов. Об этом сообщила в воскресенье вечером радиостанция France Info .

Работы велись с июня прошлого года, в них было занято большое число специалистов и фирм. Изделие выполнено из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани, вызывающей приятные ощущения при соприкосновении с лицом. В то же время форма маски несколько видоизменена с тем, чтобы она не касалась губ и не втягивалась в рот даже при интенсивном дыхании, что неизбежно происходит при попытках бегать в обычной медицинской маске.

Также усовершенствовано ее крепление, чтобы она не перемещалась по лицу во время резких движений. Разработчики, неоднократно опробовавшие свою новинку, заявили, что она очень удобна, и дышать в ней легко, в отличие от всех остальных существующих моделей.

Маска успешно запатентована. Причем, как заявили разработчики, этот патент на производство будет предоставляться всем заинтересованным в ее выпуске предприятиям.

Как подчеркнула в ходе интервью телеканалу LCI министр по делам молодежи и спорта республики Роксана Марасиняну, выступившая одним из инициаторов проекта, она "возлагает большие надежды на эту маску, которая позволит людям заниматься спортом в безопасных условиях - как в залах, так и на открытом воздухе". По ее словам, от этого изобретения "во многом зависит, сможет ли выжить сектор спорта в условиях пандемии, потому что в противном случае игрокам просто невозможно будет соблюдать установленные дистанции безопасности".

Министр сообщила, что вначале маска будет сертифицирована Французским комитетом по стандартам, а затем направлена для экспертизы в Минздрав и Совет по общественному здравоохранению. В случае благоприятного решения в течение нескольких недель будет развернуто ее производство, и она поступит в продажу.