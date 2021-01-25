В Бурятии некоторые школы возобновят очное обучение с 1 марта

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Школы Бурятии с числом учащихся более 1 тыс. человек возобновят полное очное обучение с 1 марта. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за ситуацией с пандемией.

"Принято решение о переводе на очную форму обучения школ с контингентом свыше 1 тыс. учеников. В штатном режиме школы начнут работать с 1 марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову обеспечить весь комплекс профилактических мероприятий в этих школах, в том числе проверить наличие необходимого количества рециркуляторов и дезинфицирующих средств", - сообщили в оперштабе.

Исключение составит только Сотниковская средняя общеобразовательная школа. Она продолжит работу в режиме частичного дистанционного обучения. "Из-за того, что там нет возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объеме", - уточнили в оперштабе.

Учебный год начался в Бурятии в штатном режиме, уроки проходили в очном формате, однако с 21 сентября в крупных школах из-за роста числа инфицированных коронавирусом большую часть учащихся перевели на дистанционную учебу. 2 ноября школьники ушли на осенние каникулы, которые обычно длятся неделю, но власти республики приняли решение продлить их еще на одну неделю. 16 ноября вторая четверть для учащихся общеобразовательных учреждений, за исключением школьников в небольших поселках, началась в дистанционном режиме, а для первоклассников каникулы продлились до 30 ноября. С 1 декабря образовательные учреждения возобновили очное обучение, но с ограничениями: 30% учащихся школ, где числится более 1 тыс. детей, занимались удаленно.

Всего в республике работают 28 школ, где количество обучающихся - свыше 1 тыс. детей, из них 22 находятся в городе Улан-Удэ.

В республике продолжают действовать ограничительные меры: под запретом массовые мероприятия, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Ежедневно в Бурятии регистрируют около 150 новых случаев инфицирования. В стационарах находятся 1 093 пациентов, на амбулаторном лечении - 939 больных. Умерли от COVID-19 с различными осложнениями 650 человека, доля умерших старше 60 лет составляет более 86%.