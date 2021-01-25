В Москве за сутки выявили 2 382 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве составило 2 382 за сутки, это минимум с 30 сентября. Всего в столице выявили 915 508 инфицированных с начала пандемии, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 3 069 заболевших.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 61, это минимум с 1 ноября. Всего в столице умерли 13 030 человек. Днем ранее в городе было зарегистрировано 74 смерти.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 274 пациента. За все время выздоровели 779 824 человека. В настоящее время в столице болеют 122 654 человека.

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