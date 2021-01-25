Прием заявок на всероссийский конкурс исполнителей авторской музыки начался в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский продюсерский центр совместно с "Наше ТВ" в понедельник открыли прием заявок на участие во всероссийском конкурсе исполнителей авторской музыки "Моспродюсер ON AIR". Сбор заявок продлится до 14 февраля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра.

"Мы знаем, что в 2020 году музыканты больше обычного работали над созданием нового творческого контента. Решили открыть год проектом, который подарит им не просто возможность выступить со своим материалом в эфире "Наше ТВ", но и станет отличной возможностью проверить себя на готовность выступать на больших сценах. Ожидаем много заявок с упором на качество треков и надеемся, что этот проект станет важным шагом в большой карьере. Сбор заявок продлится с 25 января до 14 февраля", - рассказал директор московского продюсерского центра Андрей Петров.

Принять участие в проекте может любой желающий. Оценивать участников будут эксперты "Наше ТВ" и продюсерского центра. Конкурс пройдет в четыре этапа.

"На первом этапе, который пройдет с 25 января - 14 февраля, происходит сбор заявок от авторов-исполнителей. Чтобы принять участие в проекте, музыканты должны заполнить анкету на сайте mosproducer.ru. Каждый участник прикрепляет к анкете 6 авторских композиций. На втором - 15 февраля - 21 февраля жюри проекта определят 15 лучших работ", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на третьем этапе будет организовано онлайн-голосование в социальных сетях на страницах организатора проекта. И на четвертом этапе состоится live-концерт на "Наше ТВ" с участием трех победителей.

В новость внесена правка (13:36 мск) - изменено написание названия конкурса в лиде в связи с уточнением данных пресс-службой