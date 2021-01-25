Постепенное похолодание до минус 2-4 градусов ожидается в центральной России с 27 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что оттепель, начавшаяся 22 января в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), с 27 января сменится постепенным похолоданием. Так, около минус 2-3 градусов в ночные часы ожидаются во Владимирской, Рязанской областях, заморозки до минус 4 градусов возможны в Костромском, Тверском, Тульском регионах, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков ЦГМС Костромской, Тверской, Тульской областей, где в прошедшие дни воздух в дневные и ночные часы прогревался до плюс 2-5 градусов, уже в ночь на 27 января ожидается похолодание до минус 3-4, местами до минус 5 градусов. При этом во вторник и среду сохранится вероятность мокрого снега, дождя. "Небольшие, местами умеренные осадки, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью - до минус 4 градусов, днем ожидается до минус 2 - плюс 3 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

В Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областях 26-27 января в ночные часы прогнозируется около минус 1-3 градусов, в дневные - до плюс 1-2 градусов. Мокрый снег, местам дождь пройдут преимущественно днем 27 января. "Небольшие осадки - мокрый снег, дождь, в отдельных районах возможен гололед, на дорогах гололедица", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

Температура воздуха днем плюс 2-4 градусов, ночами от нуля до плюс 1-2 градусов сохранится в Белгородской, Воронежской, Липецкой областях до 28-29 января. "Три дня будет такая же теплая погода с небольшими моросящими дождями. Днем ожидается 3-4 градуса тепла, ночью - около нуля градусов", - рассказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что к 27 января ЦФО окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого со стороны Белоруссии переместится на территорию Республики Карелия. В большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, постепенно переходящего в снег, местами гололед. Возможен туман, ветер с прорывами до 15 м/с.