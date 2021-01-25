Путин заявил, что исследовательскую базу российских вузов предстоит укрепить

ЗАВИДОВО, 25 января. /ТАСС/. Исследовательскую базу отечественных высших учебных заведений и в целом всю университетскую инфраструктуру необходимо укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Предстоит укрепить исследовательскую базу вузов, в целом модернизировать инфраструктуру, построить общежития, <…>, спортивные и социальные объекты. Безусловно, надо благоустраивать города, создавать условия для досуга, отдыха, для реализации деловых и творческих, общественных инициатив. Словом, обеспечить современные стандарты для учебы, жизни, для успешного карьерного старта", - сказал Путин.

По его словам, это позволит молодым специалистам достичь успеха в стране и на своей малой родине. "Знаете, как в народе говорят: "Где родился, там и пригодился". И в этом огромная народная мудрость. Чтобы благодаря вашей энергии, напору, таланту регионы нашей большой страны могли динамично развиваться", - заметил президент.

Он напомнил, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Это "безусловное признание заслуг наших ученых, инженеров, колоссальной роли знаний, инноваций для жизни людей, для развития наших территорий, городов и населенных пунктов", указал Путин.

"Уверен, именно университеты должны стать настоящими центрами научного, технологического развития субъектов Федерации, объединять вокруг практического решения задач студентов, аспирантов, сильных преподавателей и профессоров, специалистов предприятий и компаний. Все вместе в одну команду должны быть направлены и там работать, чтобы привлечь, заинтересовать таких молодых, талантливых людей", - добавил глава государства.