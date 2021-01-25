Более 130 школ Москвы воспользовались помощью студентов во время дистанционного обучения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 400 студентов педагогических вузов и колледжей Москвы стали участниками городского проекта "Учитель на замену". Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В День студента она поздравила всех учащихся вузов и колледжей, отметив вклад студентов педагогического направления, которые оказали неоценимую помощь городу в условиях пандемии, помогая учителям проводить уроки.

"В 2019 году мы запустили сервис "Учитель на замену", и этой осенью он стал востребован как никогда, им воспользовались более 130 школ. Сервис помог директорам оперативно найти временную замену учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье. Более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Все это позволило не прерывать учебный процесс, и дети не отстали от школьной программы", - сказала Ракова.

Она отметила, что 137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента педвузов - учителей русского языка, 32 - математики, 29 - английского языка. После успешного прохождения практики в школы города были трудоустроены на работу свыше 75 студентов.

На данный момент в электронной базе проекта содержатся сведения почти о 1,6 тыс. кандидатов в учителя на замену, в том числе о более 1 тыс. студентов педвузов и колледжей. Чтобы найти замену педагогу из группы риска, директор школы на сайте zamena.mosmetod.ru формирует электронную заявку. Специалисты городского методического центра в кратчайшие сроки - до трех часов - подбирают подходящего педагога из числа тех, кто решил участвовать в проекте. Обязательное условие для соискателей - это прохождение независимой предметной диагностики в Московском центре качества образования, задания которой можно выполнить дистанционно, а результаты указать в электронной анкете.

"Сервис "Учитель на замену" остается востребованным и после выхода учащихся на очное обучение. Студенты и педагоги дополнительного образования заменяют учителей из группы риска, которым в силу возраста или состояния здоровья рекомендовано находиться дома", - добавила Ракова.