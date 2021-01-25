Путин считает важным привлекать студентов к проектам создания университетских кампусов

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания университетских кампусов и сообщил, что более десяти таких проектов разрабатываются на территории страны при участии молодых специалистов, студентов и аспирантов вузов.

"[Университетские кампусы] - это очень важно, интересно и перспективно. <…> Нужно не просто создавать эти кампусы, но и привлекать [для этого] студентов-аспирантов, особенно это касается аспирантов строительных и архитектурных направлений. <…> Свыше десятка таких проектов с участием молодых специалистов, студентов старших курсов и аспирантов реализуется на территории Российской Федерации", - сказал глава государства в понедельник на онлайн-встрече со студентами вузов.

Путин добавил, что специальные креативные группы в составе администрации президента занимаются привлечением студентов к подобным проектам. Он также отметил, что проекты университетских кампусов реализуются на территории 13 регионов. "Мы обязательно эту практику будем расширять, идея правильная", - сказал он.