Работу детских центров и игровых комнат разрешили в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, разрешив работу детских игровых комнат, а также проведение поминальных обедов в кафе. При этом режим самоизоляции для пожилых продлен, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Новая редакция документа содержит несколько изменений. Так, могут вернуться к работе детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, расположенные на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов", - говорится в сообщении.

Указ разрешает проведение поминальных обедов в объектах общественного питания, что ранее было под запретом. Теперь их можно проводить, если столы размещены на расстоянии двух метров друг от друга. За каждым столом могут находиться не более четырех человек, уточняется в документе.

"По 8 февраля продлена необходимость соблюдать самоизоляцию для оренбуржцев в возрасте 65 лет и старше, продолжают действовать ограничения по времени открытия и закрытия заведений общепита (кроме работы навынос и доставки), запрет на работу кальянных, точек продаж разливных напитков и проведение корпоративов, независимо от численности участников и места проведения", - уточнили в пресс-службе.

В Оренбургской области, по данным регионального оперштаба, официально зарегистрировано 33 075 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 171 за прошедшие сутки. Выздоровели 29 305 пациентов, 447 - умерли. В стационарах находятся 1 096 человек с диагнозом COVID-19.