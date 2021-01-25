Merck заявила о прекращении работы над вакциной против COVID-19

ТАСС, 25 января. Американская фармацевтическая компания Merck&Co прекратит работу над созданием вакцин от COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, опубликованном в понедельник.

"Merck планирует сосредоточить свою исследовательскую стратегию в области SARS-CoV-2/COVID и производственные мощности на развитии двух экспериментальных терапевтических препаратов MK-4482 и MK-7110", - говорится в заявлении. Такое решение было принято после анализа результатов первой фазы клинических испытаний двух вакцин компании, которые хорошо переносились, но иммунный ответ был хуже, чем тот, который наблюдался после естественного заражения, и тот, что наблюдался после других вакцин против SARS-CoV-2 / COVID-19.

Компания Merck и ее сотрудники планируют представить результаты первой фазы исследований своих вакцин для публикации в рецензируемом журнале. Помимо продвижения разработки и производства MK-7110 и MK-4482, Merck продолжит проведение исследований в области SARS-CoV-2 / COVID-19.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компания Pfizer.