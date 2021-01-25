В Новгородской области продлили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для жителей Новгородской области старше 65 лет продлят до 11 февраля. Об этом на заседании оперативного штаба в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"До 11 февраля как минимум продлеваем режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет", - сказал Никитин.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых ввели в Новгородской области 18 ноября 2020 года. По словам главного санитарного врача региона Елены Никифоровой, наблюдается снижение заболеваемости в возрастной группе 65 лет и старше, а также среди детей до 17 лет. Среди зарегистрированных случаев отмечается увеличение доли работающего населения. В основном заболевание протекает в легкой форме с симптомами ОРВИ.

В ходе заседания оперативного штаба министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова также сообщила, что все образовательные учреждения в регионе работают в стандартном режиме. Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ пять классов в четырех школах в Великом Новгороде, Маловишерском и Боровичском районе, а также закрыты две группы в двух детских садах в Чудовском и Пестовском районах.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 января суточный прирост заболевших коронавирусом составил 171 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 23 075. Выздоровели - 21 233 человека, 110 пациентов умерли.