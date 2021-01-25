Число активных больных коронавирусом в Петербурге снизилось за неделю на 7,64%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Число активных больных коронавирусом в Петербурге за прошедшую неделю снизилось на 7,64%. Об этом сообщили в понедельник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению инфекции.

"Общее число активных больных уменьшилось на 7,64%. Аналогичный тренд на снижение демонстрировала и госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями - было госпитализировано на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Сейчас в Петербурге 102 664 активных больных. Комитет по здравоохранению города в ближайшее время планирует поднять вопрос о сокращении коечного фонда для больных с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявлено 321 709 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 209 671 человек, умерли 9 374. За последние сутки в городе выявили 2 116 случаев заражения.