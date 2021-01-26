Госдума рассмотрит законопроект о "гаражной амнистии" и штрафы за пропаганду закиси азота

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о "гаражной амнистии", которая позволит гражданам получить во владение землю под гаражами, а также о штрафах за незаконную рекламу закиси азота и о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования.

Законопроект о "гаражной амнистии" был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Госдума рассмотрит его в первом чтении.

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Документом определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Кроме того, запланировано второе чтение законопроекта о введении административных штрафов за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Законопроект позволяет в административном порядке приостановить деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 30 суток.

Парламентарии также рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, начиная с 2022 года. На повестке нижней палаты также значится инициатива единороссов о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности. Кроме того, документ обязывает Пенсионный фонд раз в три года информировать людей о предполагаемом размере пенсии с 45 лет. Депутаты обсудят его в первом чтении.