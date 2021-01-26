Центр реабилитации тигров в Приморье получит президентский грант на 6,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Центр реабилитации тигров и других диких животных в селе Алексеевка в этом году получит 6,4 млн рублей из фонда президентских грантов на свой проект по разрешению конфликтов между крупными хищниками и человеком. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка - победитель первого в текущем году конкурса президентских грантов. Некоммерческая организация получит более 6,4 млн рублей на реализацию своего проекта "Конфликт между дикой природой и человеком. Решение проблем". На Дальнем Востоке амурские тигры и другие крупные хищники обитают вблизи поселений человека, в связи с чем встречи людей и диких животных практически неизбежны", - говорится в сообщении.

Чаще всего речь идет об осиротевших детенышах, хищниках, имеющих отклонения от обычного поведения, либо случайно оказавшихся рядом с тем или иным поселением. Каждая такая ситуация несет потенциальную опасность как для людей, так и для самих животных. Ранее таких хищников просто отстреливали, но сегодня их удается отловить, оказать ветеринарную помощь и после курса реабилитации вернуть в дикую природу.

"Результатом работы во взаимодействии с государственными и общественными организациями является восстановление группировки тигров на северо-западе ареала в местах, где этот грациозный хищник полностью был уничтожен человеком во второй половине прошлого века. На сегодняшний день в Еврейской автономии насчитывается 16-20 особей. Большая часть - животные, прошедшие курс реабилитации в центре", - цитирует пресс-служба слова специалиста центра реабилитации.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский, занесенный в международную Красную книгу. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурских тигров, когда их осталось не более 40 особей. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас насчитывается 550-580 полосатых хищников, это 95% мировой популяции.