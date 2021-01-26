Пострадавшая при пожаре семья из Южно-Сахалинска получила материальную помощь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Сахалинские власти во вторник перечислили 1 млн рублей на лицевой счет главы семьи, пострадавшей при пожаре в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Единовременная выплата в размере 1 млн рублей поступила на лицевой счет главы семьи. Ранее решение оказать материальную поддержку людям, оказавшимся в сложном жизненном положении, принял губернатор Валерий Лимаренко. Ситуация продолжает находиться на его личном контроле", - сообщили в пресс-службе.

В субботу утром произошел сильный пожар в двухэтажном частном доме в Южно-Сахалинске, в котором проживала многодетная семья из семи человек. В результате погибли двое детей пяти и восьми лет. Их мать с 40% ожогов поместилийв реанимацию, там же находится и ее старший 21-летний сын. Еще один сын, которому 14 лет, и пятилетняя дочь получили отравление угарным газом и проходят лечение в детской областной больнице. Их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее областные власти обещали выделить для пострадавшей семьи из бюджета региона единовременную выплату в сумме 1 млн рублей, городские власти возьмут на себя расходы по погребению погибших детей. Министерство образования области в качестве временного жилья зарезервировало для семьи двухкомнатную благоустроенную секцию в своем общежитии, ведет сбор средств и вещей, предоставит бесплатные канцтовары и учебники для детей. Известно, что пострадавшая мать является сотрудницей подведомственного министерству учреждения по внешкольной работе. Решается и вопрос о выделении семье постоянного жилья.

Следователи по факту гибели в пожаре детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарнотехническая. Предварительная причина возгорания - взрыв электрического котла.