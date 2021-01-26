Детсады Улан-Удэ проверят после случаев заражения кишечной инфекцией в одном из учреждений

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Мэр Улан-Удэ поручил проверить организацию питания в детских садах города после заражения кишечной инфекцией детей в дошкольном образовательном учреждении "Строитель". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-центре городской администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, 23 января поступила информация о пяти случаях заражения воспитанников детсада "Строитель" кишечной инфекцией.

"Мэр Улан-Удэ поручил проверить детские сады города из-за инцидентов в учреждениях дошкольного образования. В детском саду "Строитель" начато эпидемиологическое расследование по факту выявления случая острой кишечной инфекции неясной этиологии. На основании результатов расследования поручено провести все необходимые санитарно-профилактические мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Ответственных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в мэрии.

В Минздраве Бурятии уточнили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Детский сад "Строитель" находится в Октябрьском районе Улан-Удэ, его посещают около 400 детей.