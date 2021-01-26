Акции в защиту прав аборигенов прошли в День Австралии в крупнейших городах континента

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Массовые акции в поддержку коренных народов прошли в Австралии в день национального праздника Австралийского Союза, установленного в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем континента. Как передает корреспондент ТАСС, более тысячи человек собрались во вторник в центре Сиднея для участия в митинге.

Демонстранты, собравшиеся в центральном городском парке, держали в руках флаги коренных народов континента (желтый круг на черно-красном поле), плакаты с надписями "It is aboriginal land" ("Это земля аборигенов") и скандировали лозунги движения Black lives matter, а также призывы отменить празднование Дня Австралии, поскольку он, по их мнению, на деле является "днем вторжения европейцев на землю аборигенов".

После того как численность участников акции значительно превысила установленный властями штата лимит в 500 человек, организаторы по требованию полиции завершили митинг и призвали собравшихся расходиться по домам.

Небольшая группа протестующих, вопреки призывам организаторов, попыталась организовать шествие по улицам города и вступила в противостояние с правоохранителями, в результате чего пятеро из них были арестованы. Как отметили в полиции штата Новый Южный Уэльс, двое задержанных были доставлены в полицейский участок, где им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и сопротивлении властям. Остальные были оштрафованы на 1 тыс. австралийских долларов ($773) за нарушение эпидемических требований.

Мельбурн и Брисбен

Несколько тысяч человек приняли участие в марше солидарности с коренными народами Австралии в Мельбурне. По данным газеты The Age, митинг, начавшийся на ступенях здания местного парламента, завершился шествием по улицам города. Участники акции выполнили требования властей, ограничивших число участников мероприятий, и провели марш, разделившись на небольшие группы, выстроившиеся в шахматном порядке.

Масштабная акция в защиту прав коренных народов состоялась в День Австралии и в Брисбене (штат Квинсленд). Более двух тысяч человек вышли на улицы города и приняли участие в марше солидарности, прошедшем в деловом квартале, сообщает газета Brisbane Times. Собравшиеся призывали к реформам, которые обеспечат равные права для всех жителей страны, в том числе для аборигенов. "Речь идет о поиске справедливости для нашего народа и о целом спектре вопросов - от прав на землю, справедливого правосудия и защиты культуры до наследия и языка аборигенов", - цитирует издание одного из организаторов акции.

По данным телеканала 9News, другие подобные акции в поддержку аборигенов, но с меньшим числом участников прошли в столице страны Канберре, а также в административных центрах регионов Аделаида, Дарвин, Перт и Хобарт.