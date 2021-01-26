В ВОЗ заявили, что США подтвердили готовность к равноправному диалогу в рамках организации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новая администрация США заявила о приверженности многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Правительство США подчеркнуло свою новую приверженность расширению взаимодействия с ВОЗ и многостороннему сотрудничеству в глобальной борьбе с COVID-19 и обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям в целом", - сказала она, отметив, что гендиректор ВОЗ поблагодарил Белый дом за решение сохранить членство в организации.

Представитель ВОЗ указала, что Вашингтон обязался поддерживать инициативу по ускорению доступа к средствам борьбы с коронавирусом и присоединяется к механизму COVAX, нацеленному на сотрудничество в обеспечении доступа к вакцинам по всему миру. "Это важный шаг к глобальной солидарности, необходимой в настоящее время. Со времени основания ВОЗ в 1948 г. Соединенные Штаты играли важную роль в области глобального здравоохранения и внесли значительный вклад в защиту здоровья населения всего мира. ВОЗ рада продолжить эти отношения партнерства", - добавила Вуйнович.

Президент США Джозеф Байден 20 января подписал указ об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

Процесс выхода из ВОЗ был начат администрацией президента Дональда Трампа. 29 мая 2020 года Трамп заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с ВОЗ, обвинив эту организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.