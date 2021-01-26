В Петербурге 25 января зафиксировали суточный рекорд температуры воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 25 января зафиксировали новый суточный рекорд: максимальная температура воздуха в этот день на полградуса превысила предыдущее достижение 2002 года. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Накануне в Санкт-Петербурге был установлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 25 января он составляет плюс 4,5 градуса, на 0,5 градуса выше, чем было в 2002 году", - написал он.

Во вторник метеоусловия в городе будут формироваться под воздействием северной периферии циклона. В течение дня местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточный 4-9 м/с. В Петербурге столбик термометра будет показывать от 2 до 4 градусов тепла, в Ленинградской области - от 0 до плюс 5 градусов. "Такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы", - отметил синоптик.