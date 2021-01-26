Более 1,1 тыс. студентов-медиков приняли участие в акции #МыВместе в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. волонтеров-медиков приняли участие в акции #МыВместе с момента ее старта в Москве. Сейчас в больницах и поликлиниках столицы оказывают помощь медицинским работникам 245 добровольцев, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер".

"С 16 марта 2020 года в ряды волонтеров, помогающих медицинским работникам учреждений здравоохранения Москвы, вступили 1 125 студентов-медиков. На данный момент они уже оказали более 80 тысяч часов безвозмездной помощи. В настоящее время 245 добровольцев помогают московским медикам в стационарах и городских поликлиниках", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что московское региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" при поддержке департамента здравоохранения Москвы и комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы оказывают волонтерскую помощь медицинским работникам государственной системы здравоохранения города Москвы в рамках всероссийской акции #МыВместе.

"Ключевая задача таких добровольцев - оказывать волонтерскую помощь в выполнении различных функций, которые необходимы в медицинских организациях от административной работы до сестринского ухода при наличии профессиональных компетенций. Каждая волонтерская группа проходит инструктаж по технике безопасности, знакомится с режимом работы медицинской организации и оказывает волонтерскую помощь под контролем сестринского персонала. Добровольцы проводят измерение давления, пульса, температуры, смену нательного и постельного белья и т. д. Волонтерам, которые оказывали помощь в "красной зоне", выдавались специальные защитные костюмы и средства индивидуальной защиты и дезинфекции, заключались соответствующие нормативно-правовые документы о допуске их на данный участок работы", - пояснил собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС руководитель московского отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" Дарья Белимова, всем студентам медицинских вузов Москвы, помогавшим и помогающим в больницах города в качестве волонтеров, добровольческая деятельность была засчитана в качестве производственной практики в вузе.