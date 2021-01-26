В Нижнем Новгороде открыли ресурсный центр для творческой молодежи

ТАСС, 26 января. Первый ресурсный центр для творческой молодежи "Высота" открыт в Нижнем Новгороде. В его работе в 2021 году смогут принять участие до 300 тыс. молодых людей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Мы планируем, что в 2021 году к деятельности центра будет привлечено до 300 тыс. молодых людей из всей Нижегородской области", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Ресурсный центр создан в рамках проекта арт-резиденции Нижегородской области, которая объединит ряд городских локаций и сообществ. В разработке концепции центра приняли участие более 1,5 тыс. молодых нижегородцев, которые высказывали свои предложения на стратегических сессиях.

Ресурсный центр "Высота" состоит из четырех проектных офисов. В офисе "Молодежного проектирования" будет идти подготовка к Всероссийскому конкурсу молодежных проектов. Работа с лидерами молодежных организаций, обучение специалистов по делам молодежи в муниципалитетах и разработка стратегии молодежной политики в Нижегородской области до 2035 года пройдут в офисе "Точки роста". Еще один офис займется поддержкой молодых предпринимателей и выстраиванием отношений с госкорпорациями и НКО.

"На базе офиса "Лофт и молодежный ивент" планируется активизация креативного кластера молодежи и развитие компетенций в сфере креативных индустрий. Офис будет осуществлять деятельность по программам форума "Таврида" и "Российская студенческая весна", - отметили в пресс-службе.