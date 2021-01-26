Нарышкин предложил включить Российский книжный союз в состав Антипиратского меморандума

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) должен быть включен в состав участников Антипиратского меморандума для защиты интересов отрасли. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Срок Антипиратского меморандума, как вы знаете, истекает уже 31 января. Конечно, скорее всего, этот акт будет продлен, - сказал он на оргкомитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации. - На мой взгляд, при пролонгации меморандума было бы целесообразно включить в него Российский книжный союз".

По его словам, это позволит авторам и издателям наравне с другими правообладателями пользоваться механизмами оперативной внесудебной защиты своей интеллектуальной собственности.

Глава РКС Сергей Степашин поддержал предложение Нарышкина и высказал готовность проработать данный вопрос, а также представить информацию о ситуации с пиратством на книжном рынке. По его словам, книжная индустрия испытывает дискриминацию.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.

Документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России.