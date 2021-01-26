Глава Союза адвокатов оспорил в суде недопуск на съезд Федеральной палаты адвокатов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов оспорил в Хамовническом суде Москвы недопуск представителей союза на съезды и заседания Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

"Мы оспариваем то, что Союз адвокатов, который объединяет отделения во всех регионах (по численности он больше, чем многие региональные палаты), не допускается ни на один съезд, не допускается ни на одно обсуждение ФПА, не допускается вообще никуда, - сказал ТАСС Трунов. - Поэтому мы, естественно, обратились в суд".

Он подчеркнул, что общественные объединения прописаны в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре, которым подразумевается разделение с ними функций в защите прав и интересов адвокатов. Союз адвокатов неоднократно писал заявления с просьбой о приглашении на съезд ФПА, а на съезды региональных палат просил приглашать представителей региональных отделений Союза адвокатов, на базе которого создан профсоюз адвокатов. Но на них был получен отказ, потому что положения ФПА не подразумевают допуск представителей общественных объединений на съезды.

Трунов отметил и многочисленные проблемы в адвокатуре, в частности запрет адвокатам обращаться в правоохранительные органы с заявлениями на коллег и руководство. Также он обратил внимание на то, что в 80% региональных адвокатских палат не менялись президенты. По словам Трунова, это происходит из-за того, что заложенный в законе институт общественных объединений не может участвовать в жизни адвокатуры.

В свою очередь вице-президент ФПА Геннадий Шаров подтвердил ТАСС, что палата пытается дистанцироваться от общественного объединения Трунова. "Общественное движение с громким названием "Союз адвокатов России", от имени которого предъявлен иск, не имеющее членства и состоящее как из адвокатов, так и иных лиц, пытается осуществлять функции адвокатских палат и подменять органы адвокатского самоуправления, что является нарушением законодательства об адвокатуре", - считает представитель ФПА.

Это вторая попытка оспорить решения ФПА в суде. Согласно базе данных суда, Трунов подавал иск к ФПА в июле прошлого года, но судья Герман Бугынин, ранее рассматривавший другие иски к палате, в том числе касающиеся жалоб адвокатов в правоохранительные органы, отказался его принять к производству. В конце декабря Мосгорсуд отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение. В январе 2021 года иск заново зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы, на этот раз у судьи Руслана Петручака.