В Москве за сутки выявили 2 317 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки составило 2 317, это минимум с 30 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 917 825 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2 382 заболевших.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 70 человек, всего зарегистрировано 13 100 летальных исходов.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 572 пациента. За все время выздоровели 785 396 человек. В настоящее время в столице болеют 119 329 человек.

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