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Ректором РЭУ им. Г. В. Плеханова назначили Ивана Лобанова

Он сменил на этому посту Виктора Гришина
Ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, сообщается на сайте вуза во вторник.

"Сегодня на заседании ученого совета представлен приказ Министерства науки и высшего образования РФ о назначении Ивана Васильевича Лобанова на должность ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова с 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Лобанов был назначен временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова с 28 августа, до этого он занимал должность ректора Государственного университета управления (ГУУ).

Лобанов сменил на посту ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктора Гришина.

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