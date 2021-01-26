Ректором РЭУ им. Г. В. Плеханова назначили Ивана Лобанова

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, сообщается на сайте вуза во вторник.

"Сегодня на заседании ученого совета представлен приказ Министерства науки и высшего образования РФ о назначении Ивана Васильевича Лобанова на должность ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова с 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Лобанов был назначен временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова с 28 августа, до этого он занимал должность ректора Государственного университета управления (ГУУ).

Лобанов сменил на посту ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктора Гришина.