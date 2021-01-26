Госдума закрепила в Семейном кодексе приоритет конституции над международными договорами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в Семейном кодексе приоритета Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными договорами.

Сейчас Семейный кодекс предусматривает, что "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора". Однако, согласно обновленной редакции статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ.

В связи с этим в кодекс вносятся поправки, устанавливающие, что "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". "Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом", - уточняется в законе.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе". Депутат указывал на то, что за рубежом возникают разные понимания семьи и брака. К примеру, в Римской конвенции о защите прав человека истолкование определенных положений позволяет признавать вторые и третьи браки, российские основы нравственности не допускают многоженства.

Поправки в Семейный кодекс позволят гарантировать действующую в России полную анонимность донорства при применении репродуктивных технологий, создать дополнительный барьер для регистрации однополых браков в России.