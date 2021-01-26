В Ингушетии весной обеспечат пищеблоками все школы для организации горячего питания

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены обеспечить пищеблоками все школы республики до середины весны в целях создания условий для предоставления бесплатного горячего питания. На обновление пищеблоков будут выделены средства из регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Несмотря на то, что в части школ республики отсутствуют или требуют реконструкции кухни и столовые, с первого сентября все ученики младших классов получают горячее питание, в зависимости от расписания обучения. Но в скором времени обстоятельства должны положительно измениться в соответствии с нашей дорожной картой: пищеблоки появятся в тех учреждениях, где их недостает, или же будут обновлены там, где это необходимо до конца марта", - передает пресс-служба слова Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщается, новые пищеблоки в скором времени будут построены в двух самых старых школах республики - 1961 и 1904 годов постройки. Всего в регионе 121 государственная школа дневного пребывания. По данным Роспотребнадзора, на данный момент не имеют положительного заключения экспертизы ввиду отсутствия пищеблоков в 27 из них, горячую еду школьникам привозят из близлежащих образовательных организаций.

"С прошлого года в 29 школах проведен ремонт технологического оборудования, закуплена мебель и посуда, созданы условия для мытья рук. По данным регионального Минобразования, ремонт и дооснащение пищеблоков школьных столовых продолжится - модернизация требуется еще в 18 школах. В республике около 36 тысяч учащихся 1-4-х классов", - уточняет пресс-служба.

5 января 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.