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Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Проблемы возникли из-за технической неисправности, сообщили в Facebook

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Работа сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена после проблем, возникших из-за технической неисправности, сообщил ТАСС представитель Facebook.

"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись с трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдались в России и некоторых странах Европы в 13:00 мск. Соответствующая информация появилась на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Instagram возникали в основном с загрузкой приложения и входом в соцсеть, в работе Facebook больше всего жалоб пришлось на работу сайта. Большинство жалоб на работу WhatsApp касалось подключения к серверу.

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