В работе Zoom, Gmail и YouTube произошел сбой

ТАСС, 26 января. Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается во вторник на территории США. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации портала, большая часть пользователей (52%) испытывает проблемы с подключением к серверу, также 30% пользователей жалуются на трудности при подключении к видеоконференции. Еще 17% пользователей не могут войти в свои учетные записи.

Кроме того, по данным портала, в США наблюдаются проблемы в работе сервисов американской компании Google.

Основные проблемы зафиксированы в работе поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Около 52% американских посетителей основного сайта Google пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись. По данным 47% пользователей, отмечены проблемы в работе поискового сервиса. Пользователи Gmail в 44% случаев сообщали о сложностях при входе в учетную запись, 28% столкнулись с трудностями при получении сообщений, 26% заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса.

Американские пользователи также сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. По данным Downdetector, у большинства сообщивших о сбоях на YouTube (73%) не проигрываются видеоролики, еще 23% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 2% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.