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Пандемия COVID-19

Володин сообщил, что от коронавируса привились 46 депутатов Госдумы

Спикер Госдумы также сообщил, что 171 парламентарий перенес коронавирус

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уже 171 депутат Госдумы перенес коронавирус, 46 привились, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Переболел 171 депутат", - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда" во вторник. Прививку сделали 46 парламентариев, добавил спикер.

Ранее из-за перенесенного заболевания скончались трое парламентариев. Это депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов, а также депутат "Единой России", Герой Советского Союза Николай Антошкин.

Всего в Госдуме 450 депутатских мест.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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