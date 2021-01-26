Володин сообщил, что от коронавируса привились 46 депутатов Госдумы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уже 171 депутат Госдумы перенес коронавирус, 46 привились, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Переболел 171 депутат", - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда" во вторник. Прививку сделали 46 парламентариев, добавил спикер.
Ранее из-за перенесенного заболевания скончались трое парламентариев. Это депутаты от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов, а также депутат "Единой России", Герой Советского Союза Николай Антошкин.
Всего в Госдуме 450 депутатских мест.