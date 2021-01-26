Власти сообщили, что Петербург находится в нисходящей части второй волны пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Мониторинг прошедшей недели показал, что Санкт-Петербург находится в нисходящей части второй волны пандемии коронавируса. Для сохранения позитивного тренда жителям города необходимо участвовать в вакцинации, строго соблюдать социальную дистанцию и избегать массовых мероприятий, сообщили во вторник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Большинство индикаторов эпидемиологического процесса показывают снижение интенсивности распространения инфекции. Показатели свидетельствуют, что эпидемия находится в нисходящей части второй волны", - говорится в сообщении.

В совете отметили, что на прошедшей неделе в Петербурге наблюдался небольшой рост ежедневного числа инфицированных коронавирусом (на 0,86%, с 2 903 до 2 928 больных), в то время как рост числа выздоравливающих составил 7,22% (с 2 259 до 2 422 человек). Также снизилось количество ежесуточных госпитализаций на 10,37%, с 463 до 415 человек.

Как пояснили в совете, для сохранения позитивного тренда жителям города необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. "Строгое соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима и неучастие в массовых мероприятиях ускорят реализацию сформировавшегося тренда на снижение распространения инфекции", - поясняется в сообщении.

Как добавили в совете, для закрепления противоэпидемического эффекта важнейшее значение имеет активное участие горожан в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. С начала вакцинации в Петербурге прививки сделал 39 441 человек. Из них 6 687 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 3 216 человек, вторично - 886.

По последним данным, в Петербурге выявили 323 219 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 212 093 человека, умерли 9 432. За последние сутки в городе выявили 1 510 случаев заражения.