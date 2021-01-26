Петербург в новогодние праздники посетили в два раза меньше туристов, чем в прошлом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса посетили в два раза меньше туристов, чем в прошлом году. Туристическая отрасль города была загружена только на 20%, сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Конечно, самые пиковые цифры роста пандемии совпали с новогодними датами. По этому году загрузка была порядка 20% - это для новогодних праздников. По сравнению с тем, что было с предыдущими новогодними праздниками, падение больше чем в два раза", - сказал Корнеев, добавив, что всего за период пандемии город потерял около 70% туристов.

Он отметил, что в Новый год хорошо работала пригородная инфраструктура (в первую очередь Курортного района города). Основными клиентами стали жители Петербурга. По информации Корнеева, на период праздников больше всего туристов прибыло в город из Москвы, Московской области, Читы, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, также выступая в эфире, добавила, что важную роль в работе туротрасли в новогодние праздники сыграла программа кешбэка. "По данным Ростуризма, было продано туров на 6,5 млрд рублей. Около 300 тыс. человек воспользовались услугой кешбэка, это могли сделать владельцы карты МИР. Больше 200 тыс. туристов из них принял Сочи. По оценке туроператоров, в целом примерно на 20-30% спрос выше, чем ожидалось", - сказала Ломидзе.

По последним данным, в Петербурге выявили 323 219 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 212 093 человека, умерли 9 432. За последние сутки в городе выявили 1 510 случаев заражения.