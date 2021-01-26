Программа ранней профессиональной подготовки появится в школах Тверской области

ТАСС, 26 января. Проект обучения старшеклассников рабочим профессиям, востребованным на рынке труда Тверской области, внедрят в школах региона. Он начнется с сентября 2021 года, сообщила пресс-служба облправительства.

"С 1 сентября 2021 года проект по обучению старшеклассников рабочим профессиям будет запущен в нескольких городах Тверской области", - говорится в сообщении на сайте правительства региона. Этот вопрос обсуждался во вторник на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Проект будет реализован по государственной программе "Содействие занятости населения Тверской области", рассчитанной на 2021-2026 годы.

Нехватка кадров, по данным пресс-службы, есть в том числе в лесопромышленном комплексе, куда до 2026 года планируют привлечь 2 тыс. специалистов. "Уже сейчас отрасли нужно порядка тысячи специалистов - инженеры лесного хозяйства, лесорубы, водители, операторы лесозаготовительного комплекса и другие. Число работников сельского хозяйства региона к 2026 г. планируют увеличить более чем на 3 тысячи. Отрасль испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах", - отметили в пресс-службе.

Одним из инструментов на рынке труда - программа переселения соотечественников, по ней в 2020 году в Тверскую область переехали 920 человек, более половины из них трудоустроились. С 2022 по 2026 год в регион ежегодно планируется привлекать примерно по 770 человек, сообщает пресс-служба. Отмечается, что в области "продолжат регулирование поток трудовых мигрантов": на 2021 год утверждена квота - 109 человек из стран визового режима въезда, что на 38% меньше, чем было в прошлом году. Как сообщалось ранее, власти региона с 1 января увеличили стоимость патентов на трудовую деятельность для иностранцев с 5,3 тыс. до 5,8 тыс. рублей.